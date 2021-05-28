المقاومة الفلسطينية .. آفاق واعدة وحقول ألغام - سعيد مضيه

2021/05/28 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه المقاومة الفلسطينية..



آفاق واعدة وحقول ألغامهدات الصواريخ وبتنا نسمع مقترحات منفردة ومتضاربة لمشاريع سياسية مستقبلية.



بادرت حماس، بلسان قائدهايحيى السنوار، بالإعلان عن اقتراح هدنة، طويلة المدى أو قصيرة المدى، شريطة إنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات ومراعاة حرمة المقدسات.



باختصار نسخة من شروط فتح والسلطة الوطنية في رام الله للتسوية السلمية، والتي لم تلق التجاوب من جانب إسرائيل.



لوحظ تمييز السنو ......





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