وزير الموارد المائية يزور سدي دوكان ودربنديخان لمتابعة الخزين المائي

2021/05/28 | 20:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وعدد من المديرين العامين في الوزارة بزيارة الى سد دوكان للاطلاع على الخزين المائي ومتابعة أعمال التأهيل والصيانة الدورية في السد.

وأكد الحمداني ان زيارته الى سد دوكان والتي سبقتها زيارة أخرى الى سد دربنديخان جاءت استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الداعية الى ضرورة الاطلاع على واقع المشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع في عموم المحافظات وإقليم كردستان، مضيفا ان الوزارة تطمئن الجميع أن المياه مؤمنة خلال الصيف والشتاء المقبلين، في حين أكد الحمداني ان لدى الوزارة تحركات مع الجارة إيران في الأيام القليلة المقبلة من خلال عقد اجتماع فني عالي المستوى لمناقشة تدني الايرادات المائية في سدي دوكان ودربندخان ونهر الكارون جنوبي البلاد فضلا عن تحركات مماثلة مع الجارة تركيا.

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