مرآة السماء

2021/05/28 | 20:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعمال عبارة عن أطباق مستديرة، ضخمة ومقعرة، مصنوعة من الفولاذ العاكس المصقول والمقاوم للصدأ.سطحها العلوي موجه نحو السماء، ليتحول الانعكاس إلى مزيج من الغيوم السابحة..

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