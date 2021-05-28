الامن الوطني: القبض على أحد المتاجرين بشرائح الاتصال غير الأصولية في بابل

2021/05/28 | 20:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، اعتقال أحد المتاجرين بشرائح الهاتف النقال غير الأصولية في محافظة بابل.وقال الجهاز في بيان، إنه “بعملية امنية نوعية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بعد استحصال الموافقات القانونية من نصب كمين محكم أفضى الى اعتقال أحد المتاجرين بشرائح الهاتف […]

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