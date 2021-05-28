2021/05/28 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن معظم الذين شاركوا في الدفاع الكفائي خلال السنوات الماضية لم يشاركوا فيه لدنياً ينالونها أو مواقع يحظون بها، فقد هبّوا الى جبهات القتال استجابة لنداء المرجعية واداءً للواجب الديني والوطني، دفعهم اليه حبهم للعراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة العباسية تستذكر خطبة للسيد السيستاتي تنتقد استغلال الدفاع الكفائي المركز الخبري الوطني.

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