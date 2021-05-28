2021/05/28 | 20:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الامن الوطني ،اليوم الجمعة، عن اعتقال احد المتاجرين بشرائح الهاتف النقال غير الاصولية في محافظة بابل.

وقال الجهاز في بيان صحفي، انه ” بعملية امنية نوعية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بعد استحصال الموافقات القانونية من نصب كمين محكم افضى الى اعتقال احد المتاجرين بشرائح الهاتف النقال غير الاصولية وقد ضبطت بحوزته (190) شريحة”.

واضاف ” إذ جرى تدوين اقواله اصولياً، واحالته مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه”.

واشار البيان الى ان “هكذا شرائح غالباً ما تستخدم في عمليات الخطف والتهديد والابتزاز والنصب والاحتيال”.مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يطح بتاجر بشرائح هاتف غير أصولية في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يطح بتاجر بشرائح هاتف غير أصولية في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).