2021/05/28 | 20:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، تعاقده مع الظهير النمساوي دافيد ألابا، قادمًا من صفوف بايرن ميونخ، في صفقة انتقال حر.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: “توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب ديفيد ألابا، والذي سيبقى مرتبطا معنا لمدة 5 مواسم مقبلة”.

وأضاف النادي الملكي: “سيتم تقديم ديفيد ألابا كلاعب جديد ل‍ريال مدريد، بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية 2020”.

يذكر أن ألابا انتقل إلى ريال مدريد مجانًا عقب انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، ورفضه لكل عروض التجديد للبافاري.

وأمضى ألابا نحو 11 عامًا مع الفريق الأول للنادي البافاري، ليتوج معه بلقب البوندسليجا 10 مرات كأكثر اللاعبين فوزًا به على مدار التاريخ، بالتساوي مع الألماني توماس مولر.

وأعلن ريال مدريد في وقت سابق رحيل المدير الفني للفريق زين الدين زيدان، دون أن يستقر على خليفته، وسط أنباء تربط العديد من المدربين بقيادة النادي الملكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الريال يتعاقد مع ألابا ويحدد موعد تقديمه للجمهور) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الريال يتعاقد مع ألابا ويحدد موعد تقديمه للجمهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).