آلا طالباني: هناك توجه لتأجيل الانتخابات

2021/05/28 | 20:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة آلا طالباني رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، وجود توجه لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 2021/10/10.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز، عن النائبة آلا طالباني قولها: ان الاوضاع الامنية الحالية في العراق سببها عدم اتفاق البيت الشيعي كما ان القوى الاقليمية لها تأثير.

واضافت: ان متظاهري الثلاثاء المنصرم في بغداد ليسوا نفس متظاهري تشرين، اجندتهم كانت مختلفة، لذا كانوا يطالبون بتأجيل الانتخابات.

واكدت وجود توجه بين الاطراف لتأجيل الانتخابات المبكرة، مشيرة الى ان الاوضاع الامنية الراهنة سببها الخلافات في البيت الشيعي كما ان القوى الاقليمية لها تأثير.

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