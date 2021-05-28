كركوك .. بورد المكونات یبادر بحملة تبرع بالدم

2021/05/28 | 20:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشراف حسيبة عبد الله خورشيد عضو المجلس القيادي ومسؤولة مكتب بورد المكونات للأتحاد الوطني الكوردستاني ، بادر بورد المكونات اليوم الجمعة 27 آيار 2021 بحملة التبرع بالدم في بنك الدم الرئيسي في كركوك ، شارك فيها اعضاء البورد من مكونات كركوك بمختلف القوميات والاطياف .

PUKmedia رزكار شواني

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