نظرية المعرفة في المادية - الماركسية الجدلية - خليل اندراوس

2021/05/28 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس تعتقد المادية الجدلية الماركسية، وتستند الى الخبرة الغنية للغاية التي جمعتها البشرية والى اكبر انجازات العلم والتطبيق الثوري، ان العالم قابل للمعرفة تماما وان غفل الانسان قادر على ان يكوّن فكرة صحيحة عن الواقع المادي، وهنا نؤكد بان المادية الجدلية الماركسية هي فلسفة العلم والتاريخ والطبيعة والمعرفة التي تطورت في اوروبا واستندت الى كتابات كارل ماركس وفريدريك إنجلز.من الناحية الفلسفية ال ......





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