سماوات عينيك - منصور الريكان

2021/05/28 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان (1)ليس لي خيارٌ سوى ألتقيكْوأبني مواويل عشقي لديكْشفتي مراهقةٌ دغدغت شفتيكْعزفت خطوها لحنها إنساب هاجساً يعتريكْبتجاويفَ قلبٍ مساحاتهُ خبَرتْ مقلتيكْلونُها البحرُ طيفٌ من الشجرِ المستطيلْخفاياها صمتٌ على مفرقٍ من نخيلْونهرٌ من النار يذوي ببرد الأصيلْتوجسَّ بي حبُّها وآويت في ظلِّهامن وراءِ الزجاجاتِ توحي سماوات عينيكْ ...........



الفضاءات ......





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