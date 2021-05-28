الغانمي يوجه بفتح تحقيق مع ضابط فتح سيطرة بعد اتصال ورده من إحدى النساء

2021/05/28 | 21:16 - المصدر: قناة التغيير

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وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بفتح تحقيق بالفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام احدى النساء بالاتصال بضابط كبير ليقوم الأخير بفتح الشارع المزدحم.

وأوعز الغانمي بتشكيل لجنة عليا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره، وإيداعه بالتوقيف لحين انتهاء التحقيق، معتبرا ما قام به الضابط مخالفا للضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية.

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