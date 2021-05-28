الصدر: اول قواعد الإصلاح الحقيقي هو عدم دفع الفساد بفساد مثله

2021/05/28 | 21:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيمُ التيار الصدري مقتدى الصدر من الجهل ِ المُركب واصفا إياه بالآفة العظيمة.

واكد الصدر في تغريدةٍ على تويتر ان اولى قواعدِ الإصلاح الحقيقي هو عدمُ دفع الفساد بفسادٍ مثلِه، فالفسادُ لا يُمكن ان يكون مقدمة ً للإصلاح مطلقا.

وأضاف الصدر ان المجاهدين ليس لهم الحقُ بالتسلطِ والتحكم برقابِ الشعب ومصيرهِم واموالِهم واعراضِهم وامنِهم وسلامتِهم.

مختتما تغريدته بعبارةِ كفى تماديا ووقاحة ً فلا يَحق لك تنصيبُ نفسِك حاكما وجلادا وقاضيا وشرطيا أبدا.

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