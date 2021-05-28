الصدر يتحدث عن

2021/05/28 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن "أعظم الآفات على البشرية جمعاء هو ما يسمى بالجهل المركب"، مبينا أن "المجتمع العراقي وقع في هذه الآفة".

ادناه نص الغريدة:

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