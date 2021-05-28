الجمهوريون يعرقلون تشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداء على الكابيتول مطلع العام

2021/05/28 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاق الأعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول، الذي جرى في 6 من يناير الماضي.

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