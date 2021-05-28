ريال مدريد يعلن عن أولى صفقاته

2021/05/28 | 21:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، رسميا التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، الذي انتهى عقده مع الفريق البافاري بانتهاء الموسم.وقال نادي ريال مدريد، في […]

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