الدفاع المدني: إخماد حريق اندلع في معمل إطارات الديوانية

2021/05/28 | 21:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، حريقآ اندلع داخل معمل اطارات الديوانية.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، ان “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل ساحة تحتوي على مخلفات خيوط بلاستيكية تستخدم في صناعة الإطارات في معمل اطارات الديوانية عصر هذا اليوم الجمعة”.واستدرك البيان ان”فرق الدفاع المدني طوقت النيران بأسناد […]

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