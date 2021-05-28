عدا الثرثرة، هل تستخدمُ النساءُ قدراتهن الصوتية جيداً؟ - شذى كامل خليل

2021/05/28 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شذى_كامل_خليل يقولُ فرويد : " احصل على مستلزماتِ العدالة، تحصلُ على مستلزماتِ الحضارة؟ "فرويد نفسهُ لم يحدد طبيعة العدالة، هل هي عدالة جميع البشر؟ أم هي عدالة تخصُّ المجتمعَ الذّكوري؟ فهذا الطبيب النفسي المشهور أفلتَ دون قصدٍ من قبضةِ المحاولة التي أبداها لفهمِ المرأة أو تخفيفِ أعبائها الاجتماعية هو الذي أرسلَ لزوجتهِ ( مارتا برزنيز ) في فترةِ الخطوبة، رسالةَ تحذيرٍ قالَ فيها : " انتظري..



عندما أعودُ ست ......





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