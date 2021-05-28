الدين العربي - رائد قاسم

2021/05/28 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رائد_قاسم يعد الدين احد الانظمة المركزية المنظمة للبيئة البشرية منذ اقدم العصور، لا تكاد تخلو حضارة ما من الدين كمكون ثقافي ومورث روحي ونظام مركزي يتحرك في اطار الحياة الاجتماعية الواسعة ويتلاقى مع الانظمة المركزية الاخرى ، لا سيما النظامين السياسي والاقتصادي ، ويعد حتى يومنا هذا من اهم عناصر البيئة البشرية وأحد اهم مكوناتها وانظمتها ولا تخلو منه امة مهما علا مركزها بين الامم ، بغض النظر عن ماهية الدين الا ......





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