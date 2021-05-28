الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق في معمل اطارات الديوانية

2021/05/28 | 21:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، السيطرة على حادث حريق في معمل اطارات الديوانية.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل ساحة تحتوي على مخلفات خيوط بلاستيكية تستخدم في صناعة الإطارات في معمل اطارات الديوانية عصر هذا اليوم الجمعة”.

وأوضح البيان “حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران بأسناد من فرق اطفاء المعمل وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية ودون تأثر وتيرة العمل، وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر”.

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