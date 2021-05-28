الصدر يغرد بشأن “آفة” وقع فيها المجتمع العراقي

2021/05/28 | 21:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن “أعظم الآفات على البشرية جمعاء هو ما يسمى بالجهل المركب”، فيما أشار إلى أن “المجتمع العراقي وقع في هذه الآفة”.

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