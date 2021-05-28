رئيس الاتحاد العراقي: نثق في قدرات كاتانيتش

2021/05/28 | 21:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد إياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية

في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم

الجمعة، أن ثقته كبيرة في السلوفيني

سيرتشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب

العراقي، لقيادة أسود الرافدين إلى

المرحلة النهائية من التصف

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