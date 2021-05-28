ضمن منافسات التاهيل للدوري الممتاز :كربلاء يفوز على الجنسية بهدف نظيف ويهدر ضربة جزاء

2021/05/28 | 21:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق العميد الكربلائي فوزا رائعا على

فريق نادي الجنسية في مباراتهما التي

جرت في اطار مباريات الجولة السادسة في

المجموعة الاولى في بطولة دوري اندية

الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز

وصرح المتحدث باس

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