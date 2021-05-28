العلم يعيد الأمل للمكفوفين

2021/05/28 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يبدو أن العلم في طريقه لإيجاد أمل جديد لكل من فقدوا بصرهم نتيجة الإصابة بـ “اعتلال الشبكية الصباغي”، بعدما تمكن فريق علماء من “استعادة البصر” لرجل كفيف “جزئيا” عبر تقنية مبتكرة.[…]

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