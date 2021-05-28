2021/05/28 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني عرقل الجمهوريون، يوم الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قائلين إن التحقيقات التي تجريها الشرطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن..



الجمهوريون يعرقلون لجنة تحقيق مستقلة في “هجوم الكونغرس” المركز الخبري الوطني.

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