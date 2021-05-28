طائرات ومدفعية تركية تواصل قصف مناطق مأهولة

2021/05/28 | 21:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت الطائرات والمدفعية التركية يوم الجمعة، قصف مناطق بمحافظة دهوك، ما الحق اضرارا كبيرة بمزارع الفلاحين.

وقال اياد هروري من اهالي قرية هروري لـPUKmedia: ان القصف التركي مستمر منذ 35 يوما، موضحا، ان القصف استهدف اليوم، مناطق "هروري وكيسته وجلكي وقومري وسرورو وادني" بناحية كاني ماسي، ما الحق اضرارا كبيرة بمزارع الفلاحين.

واضاف: ان اهالي بعض القرى غادرتها، بوجود مخاطر كبيرة بافراغ عشرات القرى الحدودية مع تركيا.

PUKmedia خاص

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