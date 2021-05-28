اقليم كوردستان يسجل 8 وفيات جديدة بكورونا

وجا في بيان الوزارة المرقم " 457"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:
1.
الفحوصات: (9908 فحوصات جديدة)
• (2759) اربيل
• (2640) السليمانية
• (3933) دهوك
• (0) حلبجة
• (501) كرميان
• (75) رابرين
2.
الاصابات: (637 اصابات جديدة)
• (114) اربيل
• (261) السليمانية
• (219) دهوك
• (0) حلبجة
• (36) كرميان
• (7) رابرين
3.
الشفاء: (860 حالات شفاء جديدة)
• (319) اربيل
• (223) السليمانية
• (267) دهوك
• (12) حلبجة
• (36) كرميان
• (3) رابرين
4.
الوفيات: (8 حالات وفاة)
• (2) اربيل
• (2) السليمانية
• (3) دهوك
• (0) حلبجة
• (1) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.
PUKmedia ترجمة
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