اقليم كوردستان يسجل 8 وفيات جديدة بكورونا

2021/05/28 | 21:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجا في بيان الوزارة المرقم " 457"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (9908 فحوصات جديدة)

• (2759) اربيل

• (2640) السليمانية

• (3933) دهوك

• (0) حلبجة

• (501) كرميان

• (75) رابرين

2.



الاصابات: (637 اصابات جديدة)

• (114) اربيل

• (261) السليمانية

• (219) دهوك

• (0) حلبجة

• (36) كرميان

• (7) رابرين

3.



الشفاء: (860 حالات شفاء جديدة)

• (319) اربيل

• (223) السليمانية

• (267) دهوك

• (12) حلبجة

• (36) كرميان

• (3) رابرين

4.



الوفيات: (8 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (2) السليمانية

• (3) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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