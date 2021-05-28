بايدن يقترح موازنة بـ6 تريليونات دولار لـ

2021/05/28 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن ميزانية قدرها 6 تريليونات دولار، الجمعة، لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد في 2022 من شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي إذا أقرها الكونغرس.

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