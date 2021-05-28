بايدن يقترح موازنة لتجديد الاقتصاد خلال 2022 ومخاوف من ’ديون قياسية’ حال إقرارها

2021/05/28 | 21:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن ميزانية قدرها 6 تريليونات دولار، الجمعة، لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد في 2022 من شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي إذا أقرها الكونغرس.

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وقال بايدن لدى إعلانه عن المقترح إنه لا يمكن للولايات المتحدة ما بعد الوباء "العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق".



وتابع "علينا اقتناص اللحظة لإعادة تصور وإعادة بناء اقتصاد أميركي جديد".

واضاف "رغم كلّ التقدّم الذي أحرزته بلادنا بشق الأنفس في الأشهر الأخيرة، لا تستطيع (الولايات المتحدة) ببساطة العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل الوباء والانكماش الاقتصادي في ظل نقاط ضعف هيكلية والتفاوتات في الاقتصاد القديم الذي ما زال قائماً".

وكان الرئيس الأميركي حاول مجددا الخميس اقناع الجمهوريين بإقرار خطته لتعزيز البنى التحتية التي قدمت على أن لا مفر منها للاستمرار بالتفوق على الصين من خلال استحداث وظائف لكثير من الأميركيين المهمشين.

ويعتمد من أجل ذلك على خطتي استثمار تتيحان خلق ملايين الوظائف.



وتنحصر الخطة الأولى ب"الأسر الأميركية" وقيمتها 1,8 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، فيما تشمل الثانية البنى التحتية.

ويعد إعلان الرئيس سنويا عن الموازنة أشبه بقائمة تطلعات أو رسالة بشأن أولوياته أكثر من أي شيء آخر.



ويعود القرار في نهاية المطاف بشأن كيفية تخصيص الأموال إلى الكونغرس، حيث لا يشكل الديموقراطيون إلا غالبية ضئيلة حاليا.

وبموجب مشروع بايدن، سيتم تخصيص 6,011 تريليون دولار للعام 2022 مع زيادات تدريجية تصل إلى 8,2 تريليون دولار في 2031.

"أ.ف.ب"

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