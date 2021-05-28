2021/05/28 | 21:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة السياحة في وزارة الثقافة ،اليوم الجمعة، عن رحلة سياحية الى محافظة ذي قار بقيمة (55) الف دينار عراقي.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن”الرحلة تشمل زيارات متعددة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بقيمة (55) الف دينار عراقي..



سفرة سياحية لذي قار المركز الخبري الوطني.

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