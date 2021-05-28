منظمة الصحة تعلن حصيلة بوفيات كورونا في العالم منذ بدء الجائحة

2021/05/28 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن حصيلة ضحايا جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في العالم منذ بدء الجائحة تجاوزت مستوى 3.5 مليون حالة.وذكرت المنظمة، في إحصائية يومية، أن […]

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