ريال مدريد يتعاقد مع دافيد ألابا

2021/05/28 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، تعاقده مع الظهير النمساوي دافيد ألابا، قادماً من صفوف بايرن ميونخ، في صفقة انتقال حر.وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب ديفيد ألابا، والذي سيبقى مرتبطا معنا لمدة 5 مواسم مقبلة".وأضاف النادي الملكي: "سيتم تقديم ديفيد ألابا كلاعب جديد لريال مدريد، بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية 2020".يذكر أن "ألابا انتقل إلى ريال مدريد مجانا عقب انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، ورفضه لكل عروض التجديد للبافاري".

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