البنك الدولي: العراق يقف عند مفترق طرق واصلاحاته الاقتصادية محدودة

2021/05/28 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أدى تقلب أسعار النفط و COVID-19 إلى زيادة المشاكل الاقتصادية في العراق وتعميق الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

مع تحول اتجاهات أسواق النفط العالمية إلى إيجابية ، من المتوقع أن تتحسن الآفاق المستقبلية للعراق ، يتوقع الإصدار الجديد من المرصد الاقتصادي للعراق لربيع 2021 بعنوان "اغتنام فرصة الإصلاحات وإدارة التقلبات" أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً على خلفية ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حصص إنتاج أوبك + مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً بنسبة 1.9 في المائة. في 2021 و 6.3 في المائة في المتوسط ​​في 2022-2023.من المتوقع أن يؤدي ارتفاع عائدات النفط جنبًا إلى جنب مع تأثير خفض قيمة العملة إلى تقليص عجز المالية العامة إلى 5.4٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.

ومع ذلك ، لا يزال الموقف المالي توسعيًا حيث من المتوقع أن تبلغ احتياجات تمويل الميزانية في المتوسط ​​13.7 مليار دولار أمريكي سنويًا (7.5٪ من إجمالي الناتج المحلي) في فترة التوقعات (2021-2023) ، وهو مستوى مرتفع مقارنة بمستويات ما قبل COVID-19 ، على الرغم من تخفيفها ، إلا أن ميزانية 2021 تتضمن إصلاحات مثل تدابير لتحسين إدارة المالية العامة وجهود تعبئة الإيرادات المحلية ،إذا تم تنفيذها يمكن أن تساعد في تخفيف العجز المالي وضغوط أسعار الصرف ، ومع ذلك ، لا تزال القضايا الأكثر هيكلية مثل الأجور العامة وتشدد المعاشات دون معالجة.

وجد تقرير أن هذا التحسن الحذر في التوقعات يخفي مخاطر كبيرة يمكن أن تتحقق في أي وقت ، ويهدد الاعتماد على النفط في تحقيق النمو والصادرات والإيرادات ، إلى جانب تزايد صرامة الميزانية ، استقرار الاقتصاد الكلي مع دورات انخفاض أسعار النفط والفشل في تنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية في عام الانتخابات.



استمرار نقص الاستثمار ، المرتبط بضعف تنفيذ الاستثمار العام ومناخ الأعمال غير المواتي للاستثمارات الخاصة في القطاعات غير النفطية ، يعيق البرامج الداعمة للنمو وتقديم الخدمات , قد يؤدي التأخير في طرح اللقاح إلى عمليات إغلاق إضافية مع تأثير سلبي على أنشطة قطاعات الخدمات, وأخيرًا ، قد يؤدي التدهور المحتمل في الظروف الأمنية وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية المرتفعة إلى عكس العديد من المكاسب الاقتصادية الماضية.

لإدارة هذه المخاطر وتجنب تكرار الأداء الاقتصادي السابق ، فإن العراق لديه طريق للمضي قدمًا:

الإصلاحات الطموحة التي تم وضعها بموجب الكتاب الأبيض للحكومة العراقية، يلاحظ المرصد الاقتصادي أن تجربة العراق أظهرت مرارًا وتكرارًا أن أسعار النفط والإصلاحات مرتبطة بشكل عكسي ، أطلقت الحكومات المتعاقبة إصلاحات تحت ضغط انخفاض أسعار النفط ووسط التصور المرتفع باستمرار للفساد بالإضافة إلى ضعف تقديم الخدمات العامة.



أدى هذا المزيج إلى نشوء توترات اجتماعية وسياسية قوضت نجاح معظم مبادرات الإصلاح.

قال ساروج كومار جها ، المدير الإقليمي للمشرق بالبنك الدولي: "الإصلاحات الهيكلية جوهرية لخلق مستقبل اقتصادي مستدام في العراق".



"إعادة البناء بشكل أفضل هو المفتاح لخلق الوظائف الضرورية للشباب والمساعدة في استعادة اتزان العراقيين ، ناهيك عن التحولات المطلوبة لبناء فرص اقتصادية متكافئة للمرأة".

هذه المرة مختلفة.



تقف الدولة على مفترق طرق حيث الحلول السريعة محدودة ، ويحتاج الاقتصاد إلى تحول جاد إذا كان سيخلق فرص عمل لشبابه المتنامي.



يقدر إصدار IEM Spring 2021 أن العراق يمكن أن يحصل على مكاسب مالية سنوية قدرها 11 مليار دولار أمريكي إذا تم تنفيذ السياسات الداعمة للنمو في القطاعات غير النفطية جنبًا إلى جنب مع معالجة الجمود في الميزانية.

يمكن أن يساعد تسريع برنامج التطعيم أيضًا في تسريع الانتعاش والعكس التدريجي للارتفاع المفاجئ في الفقر الذي لوحظ خلال صيف عام 2020 ،مع ارتفاع أسعار النفط فوق 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل ، يمكن للعراق استخدام هذه المكاسب غير المتوقعة لتخفيف التداعيات الاجتماعية لتلك الإصلاحات المقصودة وتستثمر في رأس مالها البشري والمادي.

أحد المجالات التي لم تتم الإشارة إليها صراحةً في الكتاب الأبيض ولكنها مفيدة لتحقيق التحول الاقتصادي في العراق هو زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة، تعد مشاركة النساء في القوى العاملة في العراق من بين الأدنى في العالم ، وحتى عندما تدخل النساء في القوى العاملة ، فإنهن أكثر عرضة للبطالة بثلاثة أضعاف مقارنة بالرجال ، تختلف العوائق التي تحول دون دخول سوق العمل والبقاء فيه بشكل كبير بالنسبة للنساء من مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية ، وعبر نقاط التحول الحاسمة في حياة المرأة.

لمعالجة هذا الأمر ، هناك حاجة إلى تدخلات سوق العمل لضمان توافق أفضل بين العرض والطلب على العمل.



وتشمل هذه التدخلات التركيز على وجود وإمكانية الوصول إلى برامج التدريب على المهارات التي يحركها الطلب ، وتحسين الوصول إلى رعاية أطفال ميسورة التكلفة وذات جودة عالية ، وتوفير حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في القطاعات التي توظف المزيد من النساء وتوفير خيارات مدرة للدخل مقبولة ثقافيًا للنساء ودعم مثل هذه المبادرات لتوسيع نطاقها.



يمكن أن تساهم التشريعات واللوائح المحددة في الحد من وصول المرأة إلى فرص العمل بما في ذلك تشريعات زواج الأطفال الغامضة ، فضلاً عن عدم المساواة الصارخة بين الجنسين في حقوق الملكية والميراث.



هناك حاجة إلى مراجعة القوانين واللوائح ، وعلى الرغم من أن معالجة الأعراف الاجتماعية يمكن أن تكون صعبة ، إلا أن بعض التدخلات التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة يمكن أن تكون فعالة في تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل في العراق.

يقدم التقرير الاقتصادي مجموعة غير شاملة من التوصيات لمساعدة الحكومة العراقية على تحقيق هدفها المتمثل في زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 5 نقاط في عام 2025.



وتدعو هذه التوصيات إلى تطابق أفضل بين العرض والطلب على العمالة (على سبيل المثال ، من خلال تطوير التوفيق بين المصداقية الخدمات) ، وإنشاء حلول خاصة بالنوع الاجتماعي في مكان العمل ، وإنشاء إطار تشريعي شامل (على سبيل المثال من خلال إزالة القيود المهنية والقطاعية).

إلى جانب القيمة الجوهرية لتمكين المرأة ، فإن زيادة المساواة بين الجنسين في سوق العمل هي الاقتصاد الذكي.



إن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في العراق إلى متوسط ​​معدل دخلها من شأنه أن يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 31 في المائة.



مكسب ملحوظ في ثروة البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي: العراق يقف عند مفترق طرق واصلاحاته الاقتصادية محدودة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي: العراق يقف عند مفترق طرق واصلاحاته الاقتصادية محدودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).