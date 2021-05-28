ريال مدريد يتعاقد مع دافيد ألابا لمدة 5 سنوات

2021/05/28 | 22:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، ضم مدافع بايرن ميونخ "دافيد ألابا" إلى صفوفه بعقد لمدة خمس سنوات.

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وجاء الإعلان عن ضم اللاعب النمساوي البالغ 28 عاماً والذي فاز بلقبي دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ الألماني، غداة استقالة الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب الفريق الملكي.

يذكر أن ألابا مضى نحو 11 عامًا مع بايرن ميونخ، ليتوج معه بلقب البوندسليغا 10 مرات كأكثر اللاعبين فوزًا به على مدار التاريخ، بالتساوي مع الألماني توماس مولر.

"سكاي"

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