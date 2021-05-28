الهوية الدينية في القضية الفلسطينية - سلوى فاروق رمضان

2021/05/28 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلوى_فاروق_رمضان الهوية الدينية في القضية الفلسطينية .منذ صغري كنت أعتقد أن القضية الفلسطينية هي عبارة عن يهود محتلين لأرض مسلمين .



فقط هكذا تختصر القضية لصالح صراع هويات دينية ،هوية يهودية ضد هوية إسلامية .



الحقيقة مع بلوغ الرشد والتفكير بإستقلالية رأيت أن فلسطين ليس بها مسلمين فقط كمثل معظم الدول يوجد بها المتدين والملحد والربوبي .



والإصرار علي تهميش الأخر وتصدير أن اليهودي ضد المسلم وتديين القضية ليس ......





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