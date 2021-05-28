2021/05/28 | 22:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قال حسام غانم، شقيق سمير غانم، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام مصرية، إنه على الرغم من أن آخر مسحتين تم إجراؤهما للفنانة دلال عبدالعزيز كانت نتيجتهما سلبية، إلا أن ذلك لا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شقيق سمير غانم يكشف التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز المركز الخبري الوطني.

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