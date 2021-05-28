غوناي: رجال الأعمال الأتراك مستعدون لزيادة استثماراتهم في العراق

2021/05/28 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي، اليوم الجمعة، إن رجال الأعمال الأتراك في العراق مستعدون لزيادة استثماراتهم هناك.وأضاف في حديث لوكالة الأناضول المملوكة للدولة، تابعه “المركز الخبري الوطني”، أنه […]

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