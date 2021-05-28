2021/05/28 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اقترح الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الجمعة، موازنة قدرها 6 تريليونات دولار لأجل تمويل خطته الطموحة التي تسعى لتجديد الاقتصاد في 2022، ومن شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي إذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يقترح موازنة ضخمة لإعادة بناء أميركا المركز الخبري الوطني.

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