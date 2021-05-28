الايزيديون يتظاهرون ضد اعادة الدواعش الى مناطقهم

2021/05/28 | 22:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر الايزيديون اليوم الجمعة، في مركز قضاء شنكال، ضد قرار اعادة عوائل داعش الى مناطق قريبة منهم، مطالبين، بتحرير الايزيديات المخطفات لدى الارهابيين.

وقال احد المتظاهرين واسمه، كاميران كمال لـPUKmedia: ان الجميع، لديه علم بما حصل عام 20214، للايزيديين بمناطقهم على ايدي عصابات داعش الارهابية، لكن ما يدعو للاسف، ان المجتمع الدولي والحكومة العراقية، صامتة ايضا لما يحصل لنا.

واضاف: ان المتظاهرين يطالبون بتحرير الايزيديات المختطفات لدى المجاميع الارهابية، وفوق ذلك الذين قاموا بتلك الجرائم يجلبونهم الى مخيم " الجدعة" في محافظة نينوى، مؤكدا ان الايزيديين يرفضون قرار اعادة عوائل داعش الى مناطق قريبة منهم.

واكد ان المتظاهرين يطالبون المجتمع الدولي والجهات المعنية بالاسراع في الكشف عن مصير الايزديين المختطفين من قبل الارهابيين.

يشار الى ان نحو 100 عائلة داعشية عادت، الاربعاء، من مخيم هول في سوريا الى مخيم " الجدعة" في نينوى، وفق اتفاق مسبق بين الحكومة العراقية والمنظمات الدولية، ما اثار القرار غضب واستهجان واستنكار اهالي شنكال.

PUKmedia خاص

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