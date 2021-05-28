مصرع شخصين بحادث في ديالى

2021/05/28 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىأفاد مصدر امني في ديالى، الجمعة، بمصرع شخصين بحادث مروري في المحافظة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "شخصين توفيا اثر تصادم دراجتيهما على الطريق الزراعي في منطقة التحويلة بقضاء الخالص 15كم شمال بعقوبة”.

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