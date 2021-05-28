2021/05/28 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت سفيرة المغرب في إسبانيا بمزيد من "الأعمال الانتقامية" ضد مدريد بسبب قرارها السماح لزعيم البوليساريو، ابراهيم غالي، بالخضوع للعلاج في مستشفى إسباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("استقبال زعيم البوليساريو".. الرباط تهدد بإجراءات "انتقامية" ضد إسبانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("استقبال زعيم البوليساريو".. الرباط تهدد بإجراءات "انتقامية" ضد إسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).