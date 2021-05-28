مصرع شابين إثر تصادم دراجتيهما شمالي ديالى

2021/05/28 | 22:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توفي شابان اثنان، مساء الجمعة، إثر حادث تصادم لدراجتيهما شمالي محافظة ديالى.

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ونقل مراسل "ناس"، (28 آيار 2021)، عن مصدر طبي قوله إن "شابين اثنين لقيا مصرعهما وتمزقت أجسادهما، اثر تصادم دراجتيهما وانفجارها في منطقة التحويلة بقضاء الخالص شمالي ديالى".

وأضاف المصدر أن "سبب الحادث هو السير الليلي بلا إضاءة".

وأكد المراسل أن "جثتي الشابين نقلت إلى الطب العدلي في مستشفى قضاء الخالص".

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