2021/05/28 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دونت صافرات الانذار، اليوم الجمعة، داخل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "السفارة الامريكية أطلقت صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء في بغداد".وبين، أن "إطلاق الصافرات جاء في إطار تجريبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صافرات انذار السفارة الأمريكية تدوي وسط بغداد.. مصدر يوضح) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صافرات انذار السفارة الأمريكية تدوي وسط بغداد.. مصدر يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).