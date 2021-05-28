//شهقات// - ريتا عودة

2021/05/28 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة -1-أنتجتهدَ لتكتبَ عنِ العشقِ شيء...وأن تحياهُ فتكتبكَ القصائدُشهقةً ...شهقةً...فذلكَ شيءٌ آخَر...!-2-ما كنتِتسمعين إلاّأزيز الطائرات..هزيم الرّعدِ...صفير القطارات...فكيفصرتِلا تسمعينَ إلاّعندلة البلابل،وخرير الجداول؟أهو العشقُريتاي!-3لو كنتُ أملكُ3 قلوبلكنتُأحببتُكَ بالثلاثة ......





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