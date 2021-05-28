2021/05/28 | 23:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رفض متحدث باسم البنتاغون التعليق على تقرير لموقع “The daily caller”، تحدث عن عزم الولايات المتحدة شن ضربات ضد الفصائل المسلحة في العراق.وردا على الاستفسار اكتفى المتحدث بالقول “لا تعليق” على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنتاغون يعلق على تقرير بشأن خطط لـ”شن هجمات” ضد الفصائل المسلحة في العراق المركز الخبري الوطني.

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