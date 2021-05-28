"تويتر" يوقف قبول المزيد من طلبات التوثيق

2021/05/28 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن موقع "تويتر"، ايقاف قبول المزيد من طلبات التوثيق.وذكر مركز الاعلام الرقمي DMC في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "موقع تويتر يعلن ايقاف قبول المزيد من طلبات التوثيق، لحين مراجعة الطلبات التي وصلت له في الوقت الحالي، ويؤكد انه سيعيد فتح طلبات القبول قريبا ".

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