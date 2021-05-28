الصحة العالمية تطلق تحذيرا بخصوص الكشف عن مصدر كورونا

2021/05/28 | 23:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن السياسة تعرقل جهود الكشف عن مصدر وباء كوفيد-19، مشددة على أن العلماء بحاجة إلى المساحة التي تمكنّهم من أداء عملهم لحل اللغز.وقال مدير عام برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين للصحافيين “نطلب بفصل العلم عن السياسة وبأن نُترك لإيجاد الإجابات التي نحتاجها […]

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