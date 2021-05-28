علماء آثار يكتشفون حقيقة نصب

2021/05/28 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل باحثون إلى أن تلة دفن غامضة في شمال سوريا قد تكون أقدم نصب تذكاري معروف حتى الآن للحرب في العالم.

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