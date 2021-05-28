الإعلام الرقمي ينشر تبليغاً من شركة ’تويتر’

2021/05/28 | 23:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شركة "تويتر"، الجمعة، ايقاف قبول طلبات التوثيق إلى اشعار آخر.

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وذكر مركز الاعلام الرقمي العراقي في توضيح "مقتضب" (28 أيار 2021)، أن "موقع تويتر اعلن ايقاف قبول المزيد من طلبات التوثيق، لحين مراجعة الطلبات التي وصلت له في الوقت الحالي".

وأكد المركز أنه "سيعيد فتح طلبات القبول قريبا".

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