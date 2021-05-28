2021/05/28 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضاء المجر يحمّل قيادة عمليات سومر مسؤولية نزاع "الألف دينار" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/28 | 23:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضاء المجر يحمّل قيادة عمليات سومر مسؤولية نزاع "الألف دينار") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضاء المجر يحمّل قيادة عمليات سومر مسؤولية نزاع "الألف دينار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).